Поздравление Главы Мордовии Артема Здунова с праздником Весны и Труда

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Уважаемые жители Мордовии!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай для всех поколений – символ добросовестной работы, человека труда и единения на благо нашей великой страны и родной Мордовии.

В республике замечательные трудовые традиции, которые передаются из поколения в поколение. Простые труженики, передовики производства, сплоченные трудовые коллективы – фундамент устойчивого развития промышленности, сельского хозяйства, строительной, социальной и других отраслей. В каждой сфере есть славные династии, которые прославляют профессию, честный труд и доказывают преданность любимому делу.

Сегодня все наши усилия направлены на поддержку защитников Отчизны. Самоотверженным ратным трудом они отстаивают свободу и независимость нашей страны. Предприятия и организации разных форм собственности, политические партии, общественные движения и простые жители – все мы единым фронтом помогаем бойцам приближать Победу. Большое спасибо за это, дорогие земляки!

От всей души желаю всем здоровья, успехов во всех делах и мира!