Житель Саранска осужден за самовольную продажу «Порше Кайен» своего знакомого

Как уточнила пресс-служба МВД Республики Мордовия, после совершения сделки мужчина перестал отвечать на звонки владельца «Порше Кайен», а потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил 238 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Он полностью признал свою вину. Автомобиль изъят.

Собранные следствием ОП №4 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора 40-летнеиу местному жителю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно.