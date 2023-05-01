До пяти лет лишения свободы грозит пензенцам, совершившим кражу аккумулятора из автомобиля

Мужчина рассказал, что из припаркованной около его дома автомашины была похищена аккумуляторная батарея стоимостью около 4 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастных к совершению данного преступления двоих молодых людей 2003 года рождения.

Злоумышленники дали признательные показания. Повредив форточку окна задней двери автомобиля, они проникли в салон и, открыв капот, совершили кражу автомобильного аккумулятора.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.