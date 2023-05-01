Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с праздником Весны и Труда

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда - днем единства и сплоченности созидательных сил, которые стремятся к процветанию Отечества!

В этот торжественный день выражаю признательность всем, кто добросовестным трудом и талантом умножает славу Пензенской области, содействует развитию промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и образования, строительной сферы, социальной инфраструктуры, благоустройству городов и сел, стабильной работе транспорта и связи.

Убежден, что мы сумеем добиться прогресса в укреплении социально-экономического потенциала Сурского края, обеспечим достойную жизнь, наполненную смелыми замыслами и перспективными планами, уверенностью в завтрашнем дне.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!