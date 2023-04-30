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НовостиОбщество30 апреля 2023 15:24

Подполковник юстиции Елена Коваленко возглавила следственный отдел Ленинского района Пензы

На эту должность Елена Александровна назначена приказом СК РФ
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, Коваленко Е.А. после окончания Саратовской государственной академии права работала в суде и органах внутренних дел.

В 2013 году принята на должность следователя Кузнецкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области, в 2018 году назначена следователем по особо важным делам регионального следственного управления, в 2019 году – заместителем руководителя следственного отдела по Ленинскому району Пензы.

Награждена медалью «За безупречную службу» III степени.