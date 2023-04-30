Жителей и гостей Пензы приглашают на открытие летнего сезона в зоопарке

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

Гостей учреждения в этот день ждет увлекательная программа с участием аниматоров. Начало мероприятия – в 13:00.

Напоминаем вам, что стоимость билета в зоопарк для взрослого составляет 350 рублей, для ребенка от трех до 14 лет – 200 рублей. По понедельникам действует акция: взрослый сможет пройти за 300 рублей, дети – за 150.

Дети младше трех лет, пожилые граждане старше 70, ветераны ВОВ, военнослужащие-срочники, инвалиды 1 и 2 группы проходят бесплатно.