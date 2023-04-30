Глава Мордовии сыграл в футбол с детьми участников СВО

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Для ребят провели экскурсию по сооружению: еще совсем недавно, в 2018 году, стадион принимал мировых звезд футбола в рамках ЧМ. После этого мальчишки и девчонки переоделись в специальную форму с вышитой на ней надписью «Мой папа – герой! Своих не бросаем» и вышли на поле.

Среди игроков были Захар и Дмитрий Лысяковы, чей отец погиб в июне прошлого года в зоне СВО. Военнослужащий тоже был футбольным фанатом, и его любовь к этому виду спорта унаследовали сыновья: они тоже, как и он, болеют за «Спартак».

В игре приняли участие 15 юных жителей республики. На поле вместе с ними вышли глава Мордовии Артем Здунов, члены республиканского правительства, спортсмены.

После матча Артем Здунов вручил ребятам памятные подарки и огромный торт. За чашкой чая глава республики пообещал, что такие матчи будут проводиться в регионе постоянно.