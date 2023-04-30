Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем пожарной охраны

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной противопожарной службы!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пожарной охраны Российской Федерации!

Работа по предупреждению пожаров, по спасению людей, имущества по праву является одной из самых важных и рискованных. Она требует от человека, посвятившего свою жизнь этой профессии, особых качеств — высочайшего профессионализма, оперативности в принятии решений, мужества и постоянной готовности к экстремальным ситуациям.

Пензенские огнеборцы достойно несут свою опасную службу, надежно обеспечивают безопасность граждан, их благополучие и спокойствие, предотвращают пожары, охраняют от огня природные ресурсы региона.

Ветераны пожарной охраны, многие из которых и сегодня в строю, сохраняют лучшие традиции пожарно-спасательного братства, передают свой бесценный опыт нынешнему поколению сотрудников службы.

Сегодня мы чтим память тех, чье мужество и самоотверженность на пожарах и ЧС спасли сотни человеческих жизней.

В день профессионального праздника желаю всем, кто сегодня стоит на страже пожарной безопасности, крепчайшего здоровья, счастья, благополучия, дальнейших весомых успехов в службе, семейного благополучия!