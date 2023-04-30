Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем пожарной охраны

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!

Ваша служба за многовековую историю существования прошла большой путь становления и развития, и на всех этапах своей плодотворной деятельности достойно решает поставленные ответственные задачи.

Каждый знает, что такое опасность огненной стихии, какие губительные последствия она может повлечь за собой - унести человеческие жизни, нанести непоправимый материальный ущерб.

На счету пензенских «огнеборцев» - немалое количество предотвращенных несчастных случаев, успешно проведенных спасательных работ. Профессиональное мастерство, мужество, стойкость, готовность прийти на помощь людям - эти замечательные качества по праву стали вашей визитной карточкой.

Выражаю вам искреннюю признательность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!