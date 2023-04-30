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НовостиОбщество30 апреля 2023 5:52

Александр Басенко наградил работников сферы охраны труда

Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда, состоялось в городской администрации 28 апреля
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Церемонию награждения открыл глава Пензы.

«Спасибо, что стоите на страже сохранения жизни, здоровья и работоспособности сотрудников. Желаю вам успехов в решении профессиональных задач, счастья и благополучия», – отметил Александр Басенко и вручил представителям профессии Благодарственные письма.

Как отмечает пресс-служба администрации города, поздравительную программу продолжил праздничный концерт, организованный Управлением культуры Пензы.

Также в рамках мероприятия прошла тематическая выставка рисунков «Охрана труда глазами детей».