Александр Басенко наградил работников сферы охраны труда

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Церемонию награждения открыл глава Пензы.

«Спасибо, что стоите на страже сохранения жизни, здоровья и работоспособности сотрудников. Желаю вам успехов в решении профессиональных задач, счастья и благополучия», – отметил Александр Басенко и вручил представителям профессии Благодарственные письма.

Как отмечает пресс-служба администрации города, поздравительную программу продолжил праздничный концерт, организованный Управлением культуры Пензы.

Также в рамках мероприятия прошла тематическая выставка рисунков «Охрана труда глазами детей».