В мае пензенцы смогут проверить свое артериальное давление на территории офисов Сбербанка

Как отмечает пресс-служба регионального Минздрава, к сожалению, многие больные даже не знают, что у них повышенное давление или относятся к имеющейся проблеме легкомысленно, не желая лечиться из-за хорошего самочувствия.

Ежегодно, начиная с 2005 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики сообщает о проведении профилактической акции «Знай цифры своего артериального давления! Живи дольше!». Традиционно мероприятия акции пройдут на территории пензенских офисов Сбербанка.

Каждый желающий сможет посетить «площадку здоровья», где будет проводиться определение факторов риска заболеваний: измерение артериального давления, экспресс-тестирование крови на глюкозу и холестерин, определение индекса массы тела и насыщение крови кислородом.

Определение индивидуального сердечно-сосудистого риска врачом по медицинской профилактике позволит оценить необходимость коррекции факторов риска.

Дополнительно волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики» будут проводить мастер-класс по методам самоконтроля артериального давления в домашних условиях с вручением тематического информационного материала.

Мероприятия акции будут проходить с 12:00 до 15:00 часов по следующему графику:

- 3 мая 2023 года - дополнительный офис Сбербанка по адресу: г. Пенза, ул. Кураева, 1, корп. А; - 12 мая 2023 года - центральный офис Сбербанка по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 81; - 17 мая 2023 года – дополнительный офис Сбербанка по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 122; - 24 мая 2023 года - дополнительный офис Сбербанка по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 40 - 31 мая 2023 года - дополнительный офис Сбербанка по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 15.