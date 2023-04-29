Пензенские пловцы выиграли медали первенства России

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Соревнования проходят в Саранске с 25 по 29 апреля.

За первые 4 дня представители Сурского края 4 раза поднимались на пьедестал, отмечает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В первый день в эстафете 4х100 вольным стилем отличилась пензенская команда юношей. «Золото» завоевали Антон Михеев, Владислав Потехин, Максим Пронин, Егор Словеснов. Во второй день Максим Пронин стал вторым на дистанции 200 м баттерфляй. Антон Михеев занял третье место по итогам заплыва на 100 м вольным стилем. В третий день первенства команда пензенских юношей финишировала первой в эстафете 4х200 вольным стилем.

Вклад в общий успех внесли Антон Михеев, Владислав Чирков, Егор Словеснов и Максим Пронин.