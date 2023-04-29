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НовостиСпорт29 апреля 2023 15:25

Пензенские пловцы выиграли медали первенства России

В копилке наших спортсменов уже два «золота», «серебро» и «бронза»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Соревнования проходят в Саранске с 25 по 29 апреля.

За первые 4 дня представители Сурского края 4 раза поднимались на пьедестал, отмечает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В первый день в эстафете 4х100 вольным стилем отличилась пензенская команда юношей. «Золото» завоевали Антон Михеев, Владислав Потехин, Максим Пронин, Егор Словеснов. Во второй день Максим Пронин стал вторым на дистанции 200 м баттерфляй. Антон Михеев занял третье место по итогам заплыва на 100 м вольным стилем. В третий день первенства команда пензенских юношей финишировала первой в эстафете 4х200 вольным стилем.

Вклад в общий успех внесли Антон Михеев, Владислав Чирков, Егор Словеснов и Максим Пронин.