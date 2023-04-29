В пензенском зоопарке появился новый питомец

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Самка Эдипова тамарина приехала в Пензу из екатеринбургского зоопарка. Обезьянка еще совсем юная – ей нет и года. Сейчас животное находится на карантине, но уже совсем скоро она займет свое место в вольере в секции приматов.

Эдипов тамарин (также встречается название «Эдипова игрунка») – это небольшой примат массой до 450 граммов. Данный вид обитает в Колумбии на побережье Карибского моря. Эдиповы тамарины питаются преимущественно насекомыми и фруктами, а также мелкими позвоночными животными и соком деревьев.

Пока малышка осваивается на новом месте, зоопарк предлагает выбрать для нее имя. Предложить свои варианты можно в комментариях под постом в социальной сети «ВКонтакте».