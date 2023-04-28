Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем работников скорой медицинской помощи

Уважаемые работники скорой медицинской помощи! От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете важную миссию. Находясь на передовой борьбы за здоровье жителей Пензенской области, первыми спешите к ним на помощь. Ваш труд нелегкий и ответственный, связанный с огромными моральными и физическими нагрузками.

Сила и мужество, выдержка и профессионализм, благородство и милосердие - все эти качества вы проявляете каждый день, занимаясь своей профессиональной деятельностью. В трудную минуту вы всегда рядом и делаете все возможное и невозможное, чтобы оказать помощь людям. Вы рискуете жизнью, борясь с коронавирусной инфекцией, которая продолжает представлять опасность для всех нас. Низкий вам поклон, вы настоящие герои.

Хочу выразить особую признательность ветеранам, которые посвятили десятилетия работе на Станции скорой помощи. Сложно переоценить их вклад в развитие медицины. Тысячи пензенцев благодарны им за своевременно оказанную помощь, сохраненные жизни и здоровье.

Спасибо за вашу самоотверженность и преданность своему делу! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия и успехов.