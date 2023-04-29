Жительница Мордовии, оставившая новорожденных дочерей в коробке на улице, предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Напоминаем вам, что в конце октября прошлого года житель Краснослободска обнаружил утром рядом со своим домом картонную коробку, в которой находились две новорожденные девочки. Малышек доставили в больницу, в то время, как правоохранители приступили к поискам их матери.

Вскоре им удалось выйти на жительницу Кадошкина, уже имевшую троих детей. Ряд признаков указывал на то, что именно она является матерью найденных младенцев.

В ходе допроса женщина призналась: да, дети действительно ее. Беременность гражданка скрывала от всех, даже собственного мужа, поскольку он не являлся отцом девочек. После родов в домашних условиях, чтобы окончательно скрыть следы, она попросила родственницу отвезти младенцев в другой населенный пункт и там бросить.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.