Губернатор вручил награды сотрудникам пензенской пожарной охраны

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к участникам мероприятия, Олег Мельниченко отметил особую роль огнеборцев в обеспечение безопасности жителей региона.

С начала 2023 года сотрудники пожарной охраны ликвидировали в регионе более тысячи пожаров, спасен 51 человек.

«Чёткость и слаженность вашей работы является важным фактором спасения от пожаров людей и имущества, сохранения природы Сурского края», – подчеркнул губернатор, пожелав руководителям и сотрудникам службы профессиональных успехов, здоровья, неисчерпаемой энергии.

Своих коллег с наступающим профессиональным праздником также поздравил начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, многие из которых находятся в строю, сохраняют и передают молодым сотрудникам лучшие традиции пожарного дела, служа для них примером.

Отличившимся в служебной деятельности представителям пожарной службы вручены региональные награды.