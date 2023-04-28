Утреннее ДТП с маршруткой в Пензе не обошлось без пострадавших

Прокуратура Октябрьского района г. Пензы контролирует ход и результаты проводимой органами внутренних дел проверки по факту ДТП с участием общественного транспорта, произошедшего утром 28.04.2023 около дома № 33 по проспекту Строителей в Пензе.

Столкнулись рейсовый микроавтобус «Мерседес Бенц», перевозивший пассажиров, и автомобиль «Ока».

В результате маршрутное такси съехало на обочину и врезалось в дерево, имеются пострадавшие, которые были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

С целью выяснения обстоятельств произошедшего прокуратурой района даны соответствующие указания о проведении проверки.