Полицейские Мордовии продолжают розыск 17-летней Натальи Афоничкиной

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

ММО МВД России «Ковылкинский» разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Афоничкина Наталья Александровна, 12.12.2005 года рождения, жительница Ковылкинского района, с. Казенный Майдан, которая 5 апреля 2023 года примерно в 16:00 часов ушла из своего дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Как уточняет пресс-служба МВД региона, предположительно, девушка могла выехать в Саратовскую область на попутном автотранспорте в компании своего знакомого, жителя с. Верхний Кушум Ершовского района.

Приметы: на вид 15-18 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Афоничкиной, просьба сообщить по телефонам: 8(83453)2-17-44 или 02.