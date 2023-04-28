Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2023 18:05

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика

Ребёнок пропал сегодня днем с территории домовладения в селе Майоровка , оставшись во время прогулки на несколько минут без присмотра взрослых
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

После того, как самостоятельные поиски не дали результата, родственники обратились в правоохранительные органы.

По сообщению пресс-службы СК региона, в ходе масштабных поисковых мероприятий с участием сотрудников Следственного комитета, полиции и общественности тело ребенка обнаружено в реке Атмис, на расстоянии более 500 м от места его безвестного исчезновения.

При первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшем ребенке не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту смерти 4-летнего мальчика в Нижнеломовском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти малолетнего, причин и условий произошедшего.