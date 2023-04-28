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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 15:51

Бывший инспектор ДПС города Заречный предстанет перед судом за наезд на пешехода на переходе

На следующий день 55-летний потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в больнице
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, управляя служебной автомашиной марки «Skoda Octavia», старший инспектор ДПС, вечером 23 ноября 2022 года в условиях дорожной обстановки, не создающей для него внезапной опасности или препятствия, своевременно не увидел и не пропустил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Литке в городе Заречном, и совершил на него наезд.

На следующий день 55-летний потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в больнице. Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.