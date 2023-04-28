В Мордовии полицейские спасли отравившуюся бытовым газом 72-летнюю женщину

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

На место происшествия выехали сотрудники органов внутренних дел и газовой службы, однако к моменту их приезда жильцы успели проветрить подъезд и при осуществлении поквартирного обхода на посторонние запахи не жаловались.

По информации пресс-службы МВД региона, при повторном обходе подъезда, спустя некоторое время, оперуполномоченный капитан полиции Александр Орькин и водитель дежурной части старший сержант полиции Альберт Арюков на втором этаже подъезда почувствовали еле уловимый запах газа или краски. При этом одна из жительниц дома сообщила, что в течение уже 40 минут не может дозвониться до своей 72-летней соседки, которая не открыла дверь полицейским. Установлено, что хозяйка этой квартиры отдала запасной ключ своей подруге, проживающей в соседнем подъезде.

Когда дверь в квартиру была открыта, полицейские и соседи почувствовали резкий запах газа. На кухне они обнаружили открытую конфорку газовой плиты, а в комнате – хозяйку, которая не отзывалась на обращения к ней.

Полицейские перекрыли газ, открыли окно, вывели пострадавшую на улицу и вызвали ей скорую помощь.

Как оказалось, вовремя. Медики диагностировали отравление бытовым газом и оказали ей медицинскую помощь.