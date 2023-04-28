В Пензенской области продлили месячник по благоустройству

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

По поручению губернатора Пензенской области месячник по благоустройству продлили до 11 июня. Как отметил во время своего доклада министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Михаил Панюхин, за последнее недели в регионе было сделано немало, однако осталось еще немало дел: в частности, нужно очистить опоры освещения и троллейбусных линий, привести к нормативу дорожные знаки, пешеходные переходы.

- Надо оперативно проводить работу по восстановлению дорожного покрытия, - поручил Олег Мельниченко. - Обращаю особое внимание на нанесение разметки. А также на приведение в порядок пешеходных дорожек, фасадов и входных групп.

Губернатор застроил внимание на теме благоустройства мест захоронения воинов Великов Отечественной войны. Олег Мельниченко отметил, что намерен провести объезд подобных памятных мест и лично оценить их состояние перед Днем Победы.