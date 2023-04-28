Пенза присоединится ко Дню единых действий «Городов трудовой доблести»

По информации пресс-службы администрации Пензы, 1 мая в 10.00 пензенцев приглашают принять участие в акции «Сад Памяти», где все желающие смогут посадить деревья в микрорайоне Заря (площадка близ Храма во имя святых Царственных страстотерпцев, 1-й проезд Мозжухина, 1А).

В 11.00 состоится церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести». Позже гражданам будет представлен тематический концерт солистов и коллективов учреждений культуры города.

«Мы посвящаем мероприятия всем героям Великой Отечественной войны, которые ковали нашу общую Победу на фронтах и в тылу, а также солдатам, которые сегодня защищают мир в рамках специальной военной операции», – рассказал один из организаторов акции.

СПРАВКА «КП»

20 мая 2021 года Указом Президента Российской Федерации Пензе было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», а 27 декабря на территории парка «40 лет Победы» была торжественно открыта стела в честь этого знаменательного события. Дата была выбрана не случайно – в этот день в 1941 году на подступах к Пензе завершилось сооружение оборонительных укреплений.