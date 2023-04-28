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НовостиОбщество28 апреля 2023 6:31

Пензенская прокуратура ежемесячно проводит Всероссийский день приема предпринимателей

Очередной такой прием состоится 2 мая
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба ведомства, вести прием будут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей.

В прокуратуре области прием будет осуществляться по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, каб.100, в прокуратурах районного звена – на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур.

Прием будет проходить в рабочее время с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).