Пензенская прокуратура ежемесячно проводит Всероссийский день приема предпринимателей

Как отмечает пресс-служба ведомства, вести прием будут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей.

В прокуратуре области прием будет осуществляться по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, каб.100, в прокуратурах районного звена – на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур.

Прием будет проходить в рабочее время с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).