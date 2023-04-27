В Пензе в преддверии профессионального праздника отметили труд работников скорой помощи

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Отмечаемый в нашей стране 28 апреля День работника скорой медицинской помощи был учрежден в сложный период, когда пандемия только начиналась.

Сегодня служба «скорой» в регионе представлена 15 подстанциями и 27 постами скорой медицинской помощи, расположенными на территории районных больниц. Это более 2 400 медработников и сотни тысяч спасенных жизней наших жителей, отмечает пресс-служба Минздрава региона.

«Уважаемые коллеги - врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители экипажей, разрешите выразить искреннюю признательность за ваш благородный труд", - поздравил собравшихся заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

В рамках мероприятия лучших медицинских работников наградили за многолетний добросовестный труд в региональной системе здравоохранения.