Вадим Супиков принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества

Совещание провел глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

- По итогам обсуждения члены Комиссии отметили, что именно регионы, перестраиваясь на сотрудничество с дружественными странами, создают благоприятные условия для развития отечественной экономики в условиях гибридной войны, которую ведет «коллективный Запад, - прокомментировал итоги заседания Вадим Супиков.

Спикер регионального парламента напомнил, что сейчас торговыми партнерами Пензенской области являются 94 страны.

- Взаимодействие строится на основе заключенных Соглашений строго в правовом поле, с соблюдением положений федерального и регионального законодательства, - подчеркнул он.

В то же время, анализ правоприменительной практики законодательства РФ, регулирующего вопросы межрегионального и межмуниципального сотрудничества с иностранными партнерами, показывает, что полномочия органов местного самоуправления в сфере международных связей необходимо закрепить нормативным правовым актом. В этой связи разработан проект федерального закона, который позволит систематизировать работу федерального, регионального и муниципального уровней власти по данному направлению.