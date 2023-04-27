Студент из Саранска ответит за сообщение о заминировании здания

Накануне в правоохранительные органы поступила информации о том, что здании одного из городских образовательных учреждений находиться взрывное устройство. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, кинолог с собакой и представители экстренных служб оцепили и обследовали строение, но не обнаружили ничего опасного.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, личность звонившего была вскоре установлена – им оказался 16-летний студент этого же учреждения. О причинах его поступка не сообщается.

Стоит отметить, что за его «шутку» подростку грозит теперь уголовная ответственность. По факту проводится проверка.

Сейчас с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.