Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем российского парламентаризма

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!

Сегодня мы отмечаем важный этап в истории России. 117 лет назад начала работу первая Государственная Дума. 27 апреля 1906 года стало отправной точкой в развитии российской демократии.

Сегодня перед страной стоят новые серьезные вызовы. Мир стремительно меняется, требуя от депутатов всех уровней активных действий, профессионализма, знания проблем, волнующих наше общество, консолидации усилий на благо России и живущих в ней людей.

Законодательное Собрание Пензенской области активно взаимодействует с Советом Федерации и Государственной Думой, органами исполнительной власти и муниципалитетами, общественными организациями. Мы опираемся на исторические традиции и многолетний опыт, на базовые принципы: следовать букве закона и делать все возможное, чтобы Россия процветала, а гражданское общество развивалось.

Желаю вам крепчайшего здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо Пензенской области и России!