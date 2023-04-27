Количество получателей пенсии на карты ВТБ в Пензенской области выросло на 9%

По итогам первого квартала текущего года число жителей Пензенской

области, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло на 9%. На

сегодняшний день в регионе пользуются преимуществами сотрудничества с

банком несколько тысяч клиентов пожилого возраста.

В рамках концепции семейного капитала ВТБ уделяет особое внимание

поддержке людей старшего поколения. В частности, при переводе пенсии в банк

до конца весны ВТБ новым клиентам дополнительно перечислит разовую

финансовую помощь.

ВТБ ежемесячно начисляет тем, кто получает пенсию на карту банка,

повышенные проценты на остаток по счету, предоставляет возможность

бесплатно снимать наличные в сторонних банкоматах, без комиссии осуществить

денежные переводы и оплачивать онлайн услуги ЖКХ. С января 2023 года банк

запустил повышенный кешбэк для пенсионеров в дополнительной категории

«Аптеки»: часть стоимости приобретенных лекарств возвращается на карту в виде

мультибонусов.

Кроме того, при переводе пенсии в ВТБ банк бесплатно подключает своим

клиентам страховку от мошенников. Полис помогает сохранить значительную

сумму на счетах и картах клиента на случай кражи средств через поддельные

сайты или интернет-приложения, незаконного входа мошенников в интернет-банк,

выманивания персональных данных по телефону или хищения денег иными

способами.

«В рамках стратегии «Семейный капитал» мы постоянно расширяем спектр

финансовой и нефинансовой помощи людям старшего поколения. Мы видим, что

она востребована. В Пензенской области в минувшем году более 2,3 тысяч

жителей региона перевели свою пенсию в ВТБ, и их число постоянно растет. Во

многом этому способствуют развитие дистанционных каналов, которыми все

активнее пользуются пенсионеры, рост их финансовой грамотности, а также

высокий уровень доверия населения к ВТБ как к надежному государственному

финансовому институту», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской

области Денис Педай.

Для оформления пенсионных выплат на карту банка необходимо иметь учетную

запись на Госуслугах и подать соответствующее заявление в ВТБ Онлайн, в

любом отделении банка или через контакт-центр. ВТБ сам передаст данные в

Социальный фонд России.