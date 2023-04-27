Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем российского парламентаризма

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма! Законотворческой деятельности государство неизменно уделяет приоритетное внимание. Устремленность к созиданию, профессионализм, обширные знания, компетентность, политический опыт депутатского корпуса способствуют созданию эффективной законодательной базы, которая способствует обеспечению верховенства права, динамичному развитию гражданского общества, достижениям в экономике и социальной сфере, повышению качества жизни людей. Убежден, что парламентарии всегда будут в авангарде преобразований, направленных на дальнейшее обеспечение безопасности, укрепление потенциала великой Родины и ее международного авторитета! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!