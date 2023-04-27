В Пензе задержан житель Курской области, укравший игрушки из двух магазинов

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Кражи были совершены в двух ТЦ на территории Ленинского района города. Просмотр записей с камер наблюдения позволил правоохранителям установить, что к преступлению причастен один и тот же мужчина. Его личность удалось быстро установить – преступником оказался ранее судимый житель Курской области 1987 года рождения.

Он свою вину признал и рассказал, что игрушки общей стоимостью 10 тысяч рублей уже успел продать. Кроме того, правоохранители сумели установить причастность задержанного к еще двум подобным кражам в другом районе Пензы.

По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.