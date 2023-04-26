«Термодом» открыл офис продаж в Пензе рядом с ЖК «Баланс»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Строительный холдинг «Термодом» и его проекты стали еще ближе к жителям Пензы, и в первую очередь — района Арбеково. На проспекте Строителей, рядом с ТРК «Коллаж» открылся новый офис продаж.

С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов менеджеры холдинга рады принимать клиентов и консультировать по всем интересующим вопросам. В том числе, и о новом проекте «Термодома» - жилом комплексе «Баланс», который строится здесь же неподалеку, а квартиры уже есть в продаже.

«Баланс» — это два кирпичных дома с обособленным уютным двором и многочисленными преимуществами комфорт-класса. Например, отдельная комната на первом этаже, доступная жителям, в которой взрослые и дети смогут заниматься творчеством, не выходя из дома. И варианты квартир с разнообразными планировками, в том числе с террасами. И колясочные. И комнаты гигиены. И мойки для питомцев. И входы в подъезды без ступеней. И многое другое. Приглашаем к нам в новый офис продаж за подробностями», — рассказал менеджер Александр Кирочкин.

Сайт жилого комплекса: balance-pnz.ru.

Телефон: 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик – ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на https://наш.дом.рф.