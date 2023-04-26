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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 12:41

В Пензе двое детей ушли с детской площадки

К счастью, братьев успели отыскать еще до того, как что-то случилось
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Сегодня утром в правоохранительные органы обратилась перепуганная местная жительница. Женщина рассказала, что ее сыновья 2014 и 2015 года рождения играли на детской площадке, однако в какой-то момент ушли с нее в неизвестном направлении.

Экипажи Росгвардии начали прочесывать окрестности. Вскоре один из них заметил двух детей, подходящих под описание, гуляющих по улице без сопровождения взрослых.

Правоохранители связались с взволнованной мамой и на служебном автомобиле отвезли мальчиков домой.