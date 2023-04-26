В Пензе двое детей ушли с детской площадки

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Сегодня утром в правоохранительные органы обратилась перепуганная местная жительница. Женщина рассказала, что ее сыновья 2014 и 2015 года рождения играли на детской площадке, однако в какой-то момент ушли с нее в неизвестном направлении.

Экипажи Росгвардии начали прочесывать окрестности. Вскоре один из них заметил двух детей, подходящих под описание, гуляющих по улице без сопровождения взрослых.

Правоохранители связались с взволнованной мамой и на служебном автомобиле отвезли мальчиков домой.