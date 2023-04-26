26-летний пензенец ножом пытался убить сожителя своей супруги

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь.
Как уточнила пресс-служба СК региона, утром 9 апреля 2023 года в Пензе 26-летний мужчина приехал к дому по улице Бекешской, по месту жительства своей супруги с сожителем.
Узнав, в какой квартире они проживают, обвиняемый решил выяснить отношения.
В ходе конфликта злоумышленник схватил нож и нанес им один удар в шею потерпевшего, после чего еще одним ножом, найденном на месте, ударил его в область головы.
Свой умысел мужчина не довел до конца, поскольку ему помешала супруга, пришедшая на помощь потерпевшему. Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь.
Житель Пензы задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы.