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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 5:28

В Заречном после совместного отдыха мужчина открыто похитил телефон пригласившей его в гости

С заявлением о совершенном грабеже жительница Заречного 1969 года рождения обратилась в полицию
Виктор ВИКТОРОВ

Женщина пояснила, что пригласила к себе в гости мужчину. Во время совместного времяпровождения гражданин открыто похитил ее сотовый телефон стоимостью около 3 тысяч рублей.

Как отмечает пресс-служба УМВД региона, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили мужчину 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.