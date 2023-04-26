В Заречном после совместного отдыха мужчина открыто похитил телефон пригласившей его в гости

Женщина пояснила, что пригласила к себе в гости мужчину. Во время совместного времяпровождения гражданин открыто похитил ее сотовый телефон стоимостью около 3 тысяч рублей.

Как отмечает пресс-служба УМВД региона, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили мужчину 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.