Спикер регионального парламента Вадим Супиков провел прием граждан

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Жители сразу нескольких улиц попросили обновить песок на детских площадках в их дворах.

Председатель ТСЖ «Восход» обратился с просьбой построить спортивную площадку во дворе дома №5 на улице Толстого.

Председатель уличного комитета попросил Вадима Супикова оказать содействие в решении вопроса восстановления круглосуточной работы колонки по 2-ому Активному проезду. Местные жители подали заявку в ООО «Горводоканал» еще в начале месяца, но пока она остается без ответа.

Две женщина попросили Вадима Супикова посодействовать в поисках работы.

Все обращения были взяты на контроль.