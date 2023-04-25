В Сердобске городской суд рассмотрит дело о незаконном хранении взрывчатых веществ

Как уточняет пресс-служба Прокуратуры Пензенской области, после аннулирования у мужчины в октябре 2021 года лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия сердобчанин не сдал в правоохранительные органы 2 кг приобретенного им ранее на законных основаниях взрывчатого вещества, изготовленного промышленным способом, и незаконно хранил его в своем домовладении в с. Пригородном.

Сотрудниками полиции взрывчатое вещество изъято из незаконного оборота.

Вину мужчина признал и пояснил, что ранее являлся охотником. После истечения срока лицензии он обратился в правоохранительные органы с заявлением об утилизации его охотничьего гладкоствольного ружья, однако порох не сдал и продолжил хранить у себя в доме.

Прокуратура Сердобского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летнего жителя района. Он обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд.