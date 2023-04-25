В Саранске полицейские устанавливают мошенников, которым мужчина перевел более двух миллионов рублей

Дальше все пошло по накатанной схеме, мол для погашения задолженности требуется также оформить заем в банке и перевести деньги на указанный собеседником счет.

Как уточняет пресс-служба МВД региона, 54-летний мужчина не усомнился в словах злоумышленника - в тот же день получил в банке кредит 1,5 млн рублей и перевел ему деньги.

Спустя два дня лже-представитель банка снова позвонил потерпевшему и повторил трюк. Доверчивый человек в двух банках взял в долг еще почти миллион и снова перевел на счет афериста. В итоге ущерб пострадавшего составил 2 245 000 рублей.

Следователем следственного отдела по расследованию преступлений на территории Ленинского района УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение лиц, причастных к совершению преступления.