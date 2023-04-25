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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 6:45

В Саранске полицейские устанавливают мошенников, которым мужчина перевел более двух миллионов рублей

Сотрудник службы безопасности одной из организаций поверил позвонившему ему якобы представителю банка, что на него оформили кредит
Виктор ВИКТОРОВ

Дальше все пошло по накатанной схеме, мол для погашения задолженности требуется также оформить заем в банке и перевести деньги на указанный собеседником счет.

Как уточняет пресс-служба МВД региона, 54-летний мужчина не усомнился в словах злоумышленника - в тот же день получил в банке кредит 1,5 млн рублей и перевел ему деньги.

Спустя два дня лже-представитель банка снова позвонил потерпевшему и повторил трюк. Доверчивый человек в двух банках взял в долг еще почти миллион и снова перевел на счет афериста. В итоге ущерб пострадавшего составил 2 245 000 рублей.

Следователем следственного отдела по расследованию преступлений на территории Ленинского района УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение лиц, причастных к совершению преступления.