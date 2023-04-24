Экономист Хазин потребовал снизить в России цены на газ, электричество и металлы в разы

Цены на экспорт следует оставить прежними, сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Михаил Хазин.

«Логика у них [компаний - прим. ГМ] такая: цены на внешних рынках растут, значит, должны расти на внутренних. Ребята, это вашингтонский консенсус, что внутренние цены должны совпадать с мировыми. А давайте мы будем опускать цены, у нас же внутреннее должно быть ценообразование, рублёвое, - цитирует экономиста сетевое издание govoritmoskva.ru, - и пускай тогда газ внутри страны стоит в десять раз меньше, чем на Западе. А электричество в три раза меньше, чем то, что мы продаём на Запад.

Те, кто продаёт металлы, говорят нам, что «цена биржевая там-то». Не-не-не, давайте цену в три раза уменьшим внутренне. И будем исходить, например, что цена должна быть на 10-12% больше себестоимости. Вам не нравится, что 10-12%? Обоснуйте, почему вы должны получать прибыль, исходя из логики экономической. Почему вы должны получать большую прибыль, чем в среднем получают другие? Только потому, что у вас есть экспорт? И потому, что вы капитализируетесь на Западе? Ведь смысл какой - если у нас внутренние цены становятся меньше, то при пересчёте в доллары доходы от внутреннего рынка уменьшаются. И в результате падает капитализация».

Ранее Михаил Хазин заявил о притеснениях россиян в Великобритании. По его словам, с ними отказываются работать юристы, закрывают счета. У граждан РФ отбирают имущество, так как у них нет возможности оплатить аренду и коммунальные услуги, сказал экономист.