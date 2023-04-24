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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:57

Жители Пензенской области наблюдали северное сияние в небе над регионом

Причиной столь необычного для Сурского края явления могла стать магнитная буря
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото очевидца

Фото очевидца

С самого утра жители региона активно делятся в социальных сетях фотографиями северного сияния, сделанными в разных частях области. Фиолетовые и зеленые всполохи видели в Вадинском, Никольском, Колышлейском, Кузнецком районах. В Пензе данное явление тоже было заметно, однако не так сильно.

Подобные сообщения поступают и со всей страны.

Фото очевидца

Фото очевидца

Согласно данным Института прикладной геофизики, в воскресение была зафиксирована мощная магнитная буря. Скорее всего, именно она и стала причиной возникновения северного сияния в регионах, для которых оно не характерно.