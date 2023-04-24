Фото очевидца

С самого утра жители региона активно делятся в социальных сетях фотографиями северного сияния, сделанными в разных частях области. Фиолетовые и зеленые всполохи видели в Вадинском, Никольском, Колышлейском, Кузнецком районах. В Пензе данное явление тоже было заметно, однако не так сильно.

Подобные сообщения поступают и со всей страны.

Фото очевидца

Согласно данным Института прикладной геофизики, в воскресение была зафиксирована мощная магнитная буря. Скорее всего, именно она и стала причиной возникновения северного сияния в регионах, для которых оно не характерно.