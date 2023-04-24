Житель села Крыловка Пензенской области в ссоре стулом нанес повреждения своей супруге

Как уточнят пресс-служба регионального УМВД, бытовая ссора с женой 1986 года рождения у него возникла дома в вечернее время.

В ходе словесной перепалки злоумышленник металлическим стулом нанес телесные повреждения своей супруге, чем причинил ей легкий вред здоровью.

Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.