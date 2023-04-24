Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2023 5:42

Житель села Крыловка Пензенской области в ссоре стулом нанес повреждения своей супруге

Причастного к совершению преступления ранее судимого мужчину 1984 года рождения установили участковые полиции ОМВД России по Каменскому району
Виктор ВИКТОРОВ

Как уточнят пресс-служба регионального УМВД, бытовая ссора с женой 1986 года рождения у него возникла дома в вечернее время.

В ходе словесной перепалки злоумышленник металлическим стулом нанес телесные повреждения своей супруге, чем причинил ей легкий вред здоровью.

Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.