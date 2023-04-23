Вадим Супиков принял участие в акции «Сад памяти»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Акция прошла в рамках традиционного субботника. Участники высадили деревья в память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны.

- Мы также высадим аллею в поддержку героев специальной военной операции. Спустя почти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны России вновь пришлось вступить в борьбу с фашизмом. И наши ребята самоотверженно отстаивают национальные интересы России, проявляя мужество и стойкость, - отметил спикер регионального парламента Вадим Супиков.

В конце акции Вадим Супиков выразил сердечную благодарность всем за участие.