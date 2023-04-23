Александр Басенко: «Город требует ежедневного внимания»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«Завершается месячник по благоустройству. Пенза стала чище, но субботник – это не окончательный итог, город требует ежедневного внимания», – считает глава Пензы Александр Басенко.

Он отметил, что у пензенцев есть возможность выбрать место, которое в следующем году будет благоустраиваться по программе формирования комфортной городской среды.

В прошлом году жители большинством голосов поддержали парк Белинского. Парк и дальше участвует в голосовании, потому что его дальнейшее развитие требует поддержки федерального бюджета», – подчеркнул градоначальник.

Александр Басенко сообщил, что сам отдал голос за парк и выразил надежду на поэтапное благоустройство популярной зоны отдыха, в том числе и Тропы здоровья.

Как напоминает пресс-служба администрации Пензы, отбор территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, продлится до 31 мая.

Выбрать объекты, которые благоустроят уже в следующем году, могут пензенцы старше 14 лет на онлайн-платформе 58.gorodsreda.ru.