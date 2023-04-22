Пензенские депутаты привели в порядок территорию рядом с Законодательным Собранием региона

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Как отметил председатель Законодательного Собрания региона Вадим Супиков, сегодня субботники прошли по всей стране. Их цель – не только благоустройство города после зимы, но и подготовка к майским праздникам.

- В этом году мы проводим работы по благоустройству и в честь наших защитников - участников СВО. Мы своим трудом выразим благодарность нашим землякам за их ратный подвиг, - отметил он.

Депутаты покрасили фонарные столбы и бордюры, побелили деревья, благоустроили зеленые зоны на территории Законодательного Собрания.