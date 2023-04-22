Пензенцы смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области
Всероссийская акция «Диктант Победы» в 2023 году пройдет 27 апреля.
Жители Пензенской области смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, посетив одну из более чем 120 региональных площадок, 7 из которых расположатся в государственных учреждениях культуры:
- Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова,
- Пензенском краеведческом музее,
- Центре культурного развития «Дом офицеров»,
- Пензенском колледже искусств,
- Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого,
- Пензенском музыкальном колледже им. А.А. Архангельского,
- Кузнецком музыкальном колледже.
Как уточняют в региональном министерстве культуры и туризма, необходима предварительная регистрация на официальном сайте акции.
Участники должны прийти в место проведения заранее и получить специальные бланки. Ознакомиться с результатами можно будет в личном кабинете на сайте, после того как произойдёт обработка бланков. Принять участие в акции также можно будет в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф.
Диктант Победы включает в себя 25 вопросов и проводится в формате тестирования. В 2023 году основными темами станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. На ответы отводится 45 минут.