Пензенцы смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Всероссийская акция «Диктант Победы» в 2023 году пройдет 27 апреля.

Жители Пензенской области смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, посетив одну из более чем 120 региональных площадок, 7 из которых расположатся в государственных учреждениях культуры:

- Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова,

- Пензенском краеведческом музее,

- Центре культурного развития «Дом офицеров»,

- Пензенском колледже искусств,

- Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого,

- Пензенском музыкальном колледже им. А.А. Архангельского,

- Кузнецком музыкальном колледже.

Как уточняют в региональном министерстве культуры и туризма, необходима предварительная регистрация на официальном сайте акции.

Участники должны прийти в место проведения заранее и получить специальные бланки. Ознакомиться с результатами можно будет в личном кабинете на сайте, после того как произойдёт обработка бланков. Принять участие в акции также можно будет в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Диктант Победы включает в себя 25 вопросов и проводится в формате тестирования. В 2023 году основными темами станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. На ответы отводится 45 минут.