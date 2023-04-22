В Мордовии по фактам жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело

Обратившаяся в дежурную часть ММО МВД России «Темниковский» 40-летняя местная жительница сообщила, что ее кошке причинены увечья.

Полицейские установили причастного к совершению преступления. Им оказался сосед потерпевшей.

Как отмечает пресс-служба регионального МВД, по словам подозреваемого, чужое животное систематически забиралось к нему в жилище через разбитые окна. При этом у него дома также был свой котенок. В день совершения преступления мужчина обнаружил в коридоре соседскую кошку, после чего взял топор и отрубил ей хвост. После этого аналогичные действия он совершил и со своим питомцем.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными, совершенное в отношении нескольких животных».

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде крупного штрафа, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.