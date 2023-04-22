В Пензе следователи СК выясняют обстоятельства гибели мужчины, при очевидцах утонувшего в Суре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, при очевидцах мужчина утонул в реке Сура утром 21 апреля в районе улице Чапаева Пензы.

При осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, погибшим является 40-летний житель Пензы.

В следственном отделе по Железнодорожному району Пензы СК региона по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка с целью установлению всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.