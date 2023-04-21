Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем местного самоуправления

Уважаемые сотрудники и ветераны органов местного самоуправления! От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с профессиональным праздником!

Местное самоуправление - это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое возложена обязанность решать насущные вопросы жизнедеятельности районов и городов области.

Сегодня, как никогда, важно взаимодействовать с населением, слышать их, оперативно откликаться на их проблемы и нужды, поддерживать гражданские инициативы, вместе с жителями работать во благо своего села, города, своей малой родины.

Профессионализм, высокая ответственность, внимание к людям и отзывчивость - эти качества помогают вам принимать взвешенные решения по социально-экономическому развитию территорий.

Особые слова благодарности - ветеранам органов местного самоуправления, которые внесли достойный вклад в развитие муниципалитетов. Спасибо за ваш труд, за активную позицию и грамотную работу с населением.

Желаю вам крепчайшего здоровья, счастья, благополучия и реализации всех намеченных целей!