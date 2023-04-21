Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного самоуправления Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Значение вашей плодотворной деятельности в укреплении социально-экономического потенциала Пензенской области, повышении качества жизни людей трудно переоценить. Именно к работникам муниципалитетов, прежде всего, обращаются пензенцы со своими проблемами.

Перед вами стоит стратегическая задача – дальнейшее совершенствование социальной инфраструктуры городов и сел региона, надежное функционирование сферы ЖКХ, благоустройство территорий.

Для ее успешного решения необходимы обширные знания, компетентность, ответственное отношение к делу, опыт, целеустремленность и энергия. И вы в полной мере обладаете этими замечательными качествами.

Благодарю за вклад в развитие нашего региона, искреннюю заботу о будущем Сурского края работников и ветеранов органов местного самоуправления.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, а также успехов на благо нашей любимой Пензенской области.