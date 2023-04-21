Пензенских ветеранов поздравят «Ласточки Победы»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как отметила начальник Управления культуры Вера Фейгина, традиционные концерты во дворах домов, где живут ветераны, состоятся и в этом году.

- В настоящее время составляем график адресов, определяем даты проведения акции, - заявила она.

Основные торжества в сам День Победы пройдут возле монумента воинской и трудовой славы. Ветеранов к месту мероприятий и обратно доставят на автобусах.

Также сейчас решается вопрос о замене на время праздника музыкальных композиций главного городского фонтана. Обновить плейлист также планируется и на День города. Оценить новые композиции жители города смогут в полной мере, поскольку никаких мероприятий на Фонтанной площади 9 мая и в День города проводить не планируют.